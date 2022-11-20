Характеристики товара
Описание
Высота: 1230 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 1230 мм
Ширина: 600 мм
Вешалка напольная Hook темный орех
Вешалка напольная Hook слоновая кость
Вешалка напольная Just Hang черный
Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Umbrella светлый орех
Вешалка напольная Sliced ваниль
Вешалка напольная Sliced коричневый муар
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Бордо квадрат
Стол CAFE2
Диван Uniko
Вешалка костюмная Сартон 41
Часы настенные Импульс
Часы настенные Пит Мондриан
Часы настенные Сова
Часы настенные Два-Пять
Часы настенные Охотники за приведениями
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди