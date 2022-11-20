Фотография Напольное зеркало Bella от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Напольное зеркало Bella

4.4
Оптовая цена
от 18 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Напольное зеркало Bella
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Напольное зеркало Bella

4.4
18990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1740 мм
  • Ширина400 мм
  • Цветзолотой

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