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Напольное зеркало Буатье - фото 1Напольное зеркало Буатье - фото 2

Напольное зеркало Буатье

Артикул: CH-048-746
30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина650/850 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота1600/1800 мм
  • Материалдерево, стекло
  • Цветбелый, золотой

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