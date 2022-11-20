Фотография Напольное зеркало France от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Напольное зеркало France

4.2
Оптовая цена
от 71 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Напольное зеркало France
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Напольное зеркало France

4.2
71390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Цветзолотой

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