Фотография Напольное зеркало Lipp от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Напольное зеркало Lipp

4.8
Оптовая цена
от 47 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Напольное зеркало Lipp
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Напольное зеркало Lipp

4.8
47690 ₽
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Напольное зеркало France
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Цветзолотой

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