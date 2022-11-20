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Напольное зеркало Пуатье

Артикул: CH-048-710
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина650/850 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота1600/1800 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло
  • Цветзолотой, бирюзовый

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