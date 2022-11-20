Фотография Напольное зеркало Tim от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Напольное зеркало Tim

4.2
Оптовая цена
от 40 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Напольное зеркало Tim
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Напольное зеркало Tim

4.2
40690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина600 мм
  • Цветзолотой

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