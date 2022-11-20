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Напольный шкаф металлический «Амбер Д» - фото 1Напольный шкаф металлический «Амбер Д» - фото 2

Напольный шкаф металлический «Амбер Д»

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Характеристики товара

Описание

Напольный шкаф «Амбер Д», основа шкафа из металлического листа 3мм. Внутреннее наполнение вы выбираете сами. Внутри основного шкафа тоже могут находиться полки, или шкаф может быть использован на кухне под мойку.

Внимание: цена шкафа дана без верхней столешницы. Вы можете подобрать столешницу на нашем сайте

Вы можете заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах.

Металлическое основание имеет высоту 87см и может быть выровнено или поднято на высоту 92см благодаря регулируемой ножке. В полочной секции шкафа 2 полки из клееной сосны толщиной 30мм. Обработаны маслом и воском.

Внимание: стенки и дверцы шкафа металлические и токопроводимые. Поэтому при монтаже кухни и установке электроплиты необходимо серьезно подойти к изоляции проводов и розеток.

Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде. Стандартно имеет два цвета: белый и черный. Но вы можете выбрать любой цвет. А также выбрать другой вид дерева для полок.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина2000 мм
  • Вес41 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Количество мест1

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