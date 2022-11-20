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Напольный шкаф металлический «Амбер остров»

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Характеристики товара

Описание

Напольный шкаф «Амбер остров». Основа шкафа из металлического листа 3 мм. Может быть установлен отдельно как кухонный остров.

Внутреннее наполнение вы выбираете сами. Внутри основного шкафа тоже могут находиться полки, или шкаф может быть использован под мойку, основу для плиты и т.д.

Внимание: цена шкафа дана без верхней столешницы. Вы можете подобрать столешницу на нашем сайте. Заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Металлическое основание имеет высоту 87см и может быть выровнено или поднято на высоту 92см благодаря регулируемой ножке.

Внимание: стенки и дверцы шкафа металлические и токопроводимые. Поэтому при монтаже кухни и установке электроплиты необходимо серьезно подойти к изоляции проводов и розеток.

Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде. Стандартно имеет два цвета: белый и черный. Но вы можете выбрать любой цвет. А также выбрать другой вид дерева для полок.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина1520 мм
  • Вес48 кг
  • Материалметалл
  • Количество мест1

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