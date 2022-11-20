Характеристики товара
Описание
Напольный шкаф «Амбер остров». Основа шкафа из металлического листа 3 мм. Может быть установлен отдельно как кухонный остров.
Внутреннее наполнение вы выбираете сами. Внутри основного шкафа тоже могут находиться полки, или шкаф может быть использован под мойку, основу для плиты и т.д.
Внимание: цена шкафа дана без верхней столешницы. Вы можете подобрать столешницу на нашем сайте. Заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Металлическое основание имеет высоту 87см и может быть выровнено или поднято на высоту 92см благодаря регулируемой ножке.
Внимание: стенки и дверцы шкафа металлические и токопроводимые. Поэтому при монтаже кухни и установке электроплиты необходимо серьезно подойти к изоляции проводов и розеток.
Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде. Стандартно имеет два цвета: белый и черный. Но вы можете выбрать любой цвет. А также выбрать другой вид дерева для полок.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина550 мм
- Длина1520 мм
- Вес48 кг
- Материалметалл
- Количество мест1