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Напольный шкаф металлический «Амбер выдвижной» - фото 1Напольный шкаф металлический «Амбер выдвижной» - фото 2

Напольный шкаф металлический «Амбер выдвижной»

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Характеристики товара

Описание

Напольный шкаф «Амбер выдвижной». Основа шкафа из металлического листа 3 мм. Внутреннее наполнение: 3 выдвижных ящика из сосны клееной. Все ящики снабжены доводчиками.

Внимание: цена шкафа дана без верхней столешницы. Вы можете подобрать столешницу на нашем сайте.

Возможно заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах.

ВАЖНО: стенки и дверцы шкафа металлические и токопроводимые. Поэтому при монтаже кухни и установке электроплиты необходимо серьезно подойти к изоляции проводов и розеток.

Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес36 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный

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