Характеристики товара
Описание
Напольный шкаф «Амбер выдвижной». Основа шкафа из металлического листа 3 мм. Внутреннее наполнение: 3 выдвижных ящика из сосны клееной. Все ящики снабжены доводчиками.
Внимание: цена шкафа дана без верхней столешницы. Вы можете подобрать столешницу на нашем сайте.
Возможно заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах.
ВАЖНО: стенки и дверцы шкафа металлические и токопроводимые. Поэтому при монтаже кухни и установке электроплиты необходимо серьезно подойти к изоляции проводов и розеток.
Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина550 мм
- Длина1000 мм
- Вес36 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество мест1
- Цветбелый, черный