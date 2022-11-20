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Напольный шкаф металлический «Сетка 84» - фото 1Напольный шкаф металлический «Сетка 84» - фото 2Напольный шкаф металлический «Сетка 84» - фото 3Напольный шкаф металлический «Сетка 84» - фото 4

Напольный шкаф металлический «Сетка 84»

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Характеристики товара

Описание

Напольный шкаф «Сетка 84». Основа шкафа из уголка 32мм и сетки металлической типа «Рабица» 25х25мм. Внутреннее наполнение две полки из сосны клееной. Внимание: цена шкафа дана без верхней столешницы. Вы можете подобрать столешницу на нашем сайте. Возможно заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах.

Металлическое основание имеет высоту 87 см и может быть выровнено или поднято на высоту 92 см благодаря регулируемой ножке. Ширина шкафа 84см. Внутри две полки из сосны клееной на полную глубину и ширину шкафа. Рычаг двери может запираться на навесной замок.

Внимание: стенки и дверцы шкафа металлические и токопроводимые. Поэтому при монтаже электрооборудования необходимо серьезно подойти к изоляции проводов и розеток.

Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина50 мм
  • Длина840 мм
  • Вес38 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный

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