Характеристики товара
Описание
Напольный шкаф «Сетка 84». Основа шкафа из уголка 32мм и сетки металлической типа «Рабица» 25х25мм. Внутреннее наполнение две полки из сосны клееной. Внимание: цена шкафа дана без верхней столешницы. Вы можете подобрать столешницу на нашем сайте. Возможно заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах.
Металлическое основание имеет высоту 87 см и может быть выровнено или поднято на высоту 92 см благодаря регулируемой ножке. Ширина шкафа 84см. Внутри две полки из сосны клееной на полную глубину и ширину шкафа. Рычаг двери может запираться на навесной замок.
Внимание: стенки и дверцы шкафа металлические и токопроводимые. Поэтому при монтаже электрооборудования необходимо серьезно подойти к изоляции проводов и розеток.
Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина50 мм
- Длина840 мм
- Вес38 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество мест1
- Цветбелый, черный