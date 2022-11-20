Напольный светильник Бриллианс

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настенный светильник Феу
Настенный светильник Феу
Следующий Напольный светильник Гармония
Настенный светильник Феу

Характеристики товара

Описание

Материал:Металл, акрил
Источник света: LED/лампы
Степень защиты: IP20
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
12

Трековый светильник Citilux Ринг

Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Аугсбург

Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Светильник лофт Стрекоза 300

Настоящее фото товара Стул NANT, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
10

Стул NANT

Настоящее фото товара Кресло KLERMON ажурное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
5

Кресло KLERMON ажурное

Кресло пластиковое Air XL, оранжевоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Air XL, оранжевое

Кресло пластиковое Air XL, зеленоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Air XL, зеленое

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Напольный светильник СтэрияНастоящее фото товара Напольный светильник Стэрия, произведённого компанией ChiedoCover
от63 790
Оптовая цена
6

Напольный светильник Стэрия

Настольная лампа AlisonНастоящее фото товара Настольная лампа Alison, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
14

Настольная лампа Alison

Настоящее фото товара Настольная лампа Arezzo, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
6

Настольная лампа Arezzo

Настольная лампа AveriНастоящее фото товара Настольная лампа Averi, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
15

Настольная лампа Averi

Настольная лампа BelmontНастоящее фото товара Настольная лампа Belmont, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена
8

Настольная лампа Belmont

Настольная лампа CalaisНастоящее фото товара Настольная лампа Calais, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
11

Настольная лампа Calais

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti