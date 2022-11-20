Характеристики товара
Описание
Материал:Металл, акрил
Источник света: LED/лампы
Степень защиты: IP20
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Материал:Металл, акрил
Источник света: LED/лампы
Степень защиты: IP20
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Трековый светильник Citilux Ринг
Настольный светильник Аугсбург
Светильник лофт Стрекоза 300
Стул NANT
Кресло KLERMON ажурное
Кресло пластиковое Air XL, оранжевое
Кресло пластиковое Air XL, зеленое
Напольный светильник Стэрия
Настольная лампа Alison
Настольная лампа Arezzo
Настольная лампа Averi
Настольная лампа Belmont
Настольная лампа Calais
Накладной светильник Lightstar Rullo Big
Торшер Lightstar Sesso
Встраиваемый светильник Lightstar White
Настольная лампа Lightstar Manti