Характеристики товара
Описание
Светильники серии «Гармония» найдут свое место в интерьерах в стиле арт - деко.
Основные характеристики
- Диаметр500 мм
- Мощность19 Вт
Светильники серии «Гармония» найдут свое место в интерьерах в стиле арт - деко.
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