Напольный светильник Гармония

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Напольный светильник Бриллианс

Характеристики товара

Описание

Светильники серии «Гармония» найдут свое место в интерьерах в стиле арт - деко.

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Основные характеристики

  • Диаметр500 мм
  • Мощность19 Вт

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