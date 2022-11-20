Характеристики товара
Описание
Высота: 400 мм
Ширина: 320 мм
Высота: 400 мм
Ширина: 320 мм
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm
Вешалка Loop белая
Вешалка Loop темный орех
Вешалка Double Four темный орех
Вешалка Double Four белая
Вешалка Micro белая
Вешалка Micro коричневая
Вешалка Tree коричневая
Вешалка Horizontal Bar
Стеновые панели Варшава 25см
Стеновые панели Бреста
Вешалка деревянная Альберто дерево
Диван Эридан
Часы настенные Дотс
Часы настенные Бумеранг
Часы настенные Космос
Часы настенные Квадрогон
Часы настенные Atomic
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди