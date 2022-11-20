Настенный декор с лампочками Капля Еловая с шишками 91 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ

12 оценок

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Настенный декор с лампочками Капля Еловая с шишками 91 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ

4.1
3 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Как только первые робкие снежинки начинают кружиться в замысловатом танце, мы начинаем думать о том, как украсить свой дом к Новому году. И не зря праздничным декорациям придается такое большое значение, ведь они не только создают нам нужное настроение, но и являются символами того, что мы хотели бы видеть в наступающем году.
Каплевидная композиция с крупными сосновыми шишками ярко-коричневого цвета, мохнатыми ветками разного размера и пушистыми насыщенно зелеными иголками украшена лампочками, которые делают этот декор удивительно похожим на элемент сказочной пьесы. Густая хвоя олицетворяет достаток, ее немеркнущая зелень – здоровье и долгую жизнь, сосновые шишки – это символ крепости ума, а праздничные огоньки означают, что жизнь в новом году будет яркой!

Характеристики:

Размер: 91 см.
Тип хвои: ПВХ.
Цвет хвои: зеленый.
Кол-во веточек: 147 шт.
Наличие встроенных лампочек: 50 теплых белых LED.
Вес: 1.38 кг
Длина упаковки: 0.97 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.16 м.
Объем упаковки: 0.0491 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.53 кг
  • Материалнатуральные шишки, искусственные ягоды, листья, хвойные веточки
  • Диаметр250 мм

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