Как только первые робкие снежинки начинают кружиться в замысловатом танце, мы начинаем думать о том, как украсить свой дом к Новому году. И не зря праздничным декорациям придается такое большое значение, ведь они не только создают нам нужное настроение, но и являются символами того, что мы хотели бы видеть в наступающем году.
Каплевидная композиция с крупными сосновыми шишками ярко-коричневого цвета, мохнатыми ветками разного размера и пушистыми насыщенно зелеными иголками украшена лампочками, которые делают этот декор удивительно похожим на элемент сказочной пьесы. Густая хвоя олицетворяет достаток, ее немеркнущая зелень – здоровье и долгую жизнь, сосновые шишки – это символ крепости ума, а праздничные огоньки означают, что жизнь в новом году будет яркой!
Характеристики:
Размер: 91 см.
Тип хвои: ПВХ.
Цвет хвои: зеленый.
Кол-во веточек: 147 шт.
Наличие встроенных лампочек: 50 теплых белых LED.
Вес: 1.38 кг
Длина упаковки: 0.97 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.16 м.
Объем упаковки: 0.0491 м3
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея Маро
Стойка кизил Бота
Стойка земляника Гайна
Стойка лаванда Хлоя
Фитостойка Вилен осока Сенди
Фитостойка Порто папоротник Мерида
Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКА
Елка из шишек Красочное Рождество 51 см
Елка из шишек Снежная Красавица 51 см
Хвойная гирлянда с лампочками Империал заснеженная 270*25 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ
Венок с лампочками Нормандия 90 см, 96 теплых белых LED ламп, ЛИТАЯ + ПВХ
Набор пластиковых шаров Жан Августин 8 см, 12 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см