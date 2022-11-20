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Настенный камин с обогревом Михас 89*56 см, пульт управления, диммер - фото 1Настенный камин с обогревом Михас 89*56 см, пульт управления, диммер - фото 2Настенный камин с обогревом Михас 89*56 см, пульт управления, диммер - фото 3

Настенный камин с обогревом Михас 89*56 см, пульт управления, диммер

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Характеристики товара

Описание

Мечтаете обновить комнату и раздумываете, чем можно украсить одну из стен? Прекрасной альтернативой постерам и картинам станет декоративный камин! Он легко монтируется на стену и сразу же делает дом еще более теплым, уютным и гостеприимным. Пляшущие в камине огоньки пламени помогают расслабиться, наполняют сердце особым теплом и дарят ощущение безмятежного счастья, которого порой так не хватает в хмурые зимние дни.

Характеристики:


  • В наборе: камин, пульт управления.
  • Камин с функцией обогрева.
  • Материал: металл, стекло.
  • Эффект "огня" достигается благодаря подсветке с имитацией горящих дров.
  • Боковая подсветка: красный, оранжевый, желтый, синий.
  • Диммер позволяет регулировать яркость свечения.
  • Работает от сети 220V.
  • Длина подводки: 170 см.
  • Для использования в помещении.
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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина890 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность2000 Вт
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