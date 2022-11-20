Характеристики товара
Описание
Мечтаете обновить комнату и раздумываете, чем можно украсить одну из стен? Прекрасной альтернативой постерам и картинам станет декоративный камин! Он легко монтируется на стену и сразу же делает дом еще более теплым, уютным и гостеприимным. Пляшущие в камине огоньки пламени помогают расслабиться, наполняют сердце особым теплом и дарят ощущение безмятежного счастья, которого порой так не хватает в хмурые зимние дни.Характеристики:
- В наборе: камин, пульт управления.
- Камин с функцией обогрева.
- Материал: металл, стекло.
- Эффект "огня" достигается благодаря подсветке с имитацией горящих дров.
- Боковая подсветка: красный, оранжевый, желтый, синий.
- Диммер позволяет регулировать яркость свечения.
- Работает от сети 220V.
- Длина подводки: 170 см.
- Для использования в помещении.
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Ширина560 мм
- Длина890 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность2000 Вт