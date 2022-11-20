Настенный профиль Диез

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Настенные перфорации Силуэт

Характеристики товара

Описание

Материал: Металл
Источник света: Светодиоды
Степень защиты: IP20
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Длина1000 мм
  • Ширина40 мм
  • Вес2 кг
  • Мощность13 Вт

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