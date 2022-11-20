Характеристики товара
Описание
Материал: Металл
Источник света: Светодиоды
Степень защиты: IP20
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Длина1000 мм
- Ширина40 мм
- Вес2 кг
- Мощность13 Вт
Материал: Металл
Источник света: Светодиоды
Степень защиты: IP20
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
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