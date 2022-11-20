Характеристики товара
Описание
Длина 700 мм
Ширина 65 мм
Высота 700 мм
Мощность 18 Вт
Вес 17,3 кг
Длина 700 мм
Ширина 65 мм
Высота 700 мм
Мощность 18 Вт
Вес 17,3 кг
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