Настенный светильник Аргон

15 оценок

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Настенный светильник Араго

Характеристики товара

Описание

Длина 700 мм
Ширина 65 мм
Высота 700 мм
Мощность 18 Вт
Вес 17,3 кг

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