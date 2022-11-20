Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Ширина110 мм
- Длина305 мм
- Мощность9 Вт
- ЦокольЕ-14
- Цветчерный
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
Люстра Broche 6
Люстра Cecilia 6
Люстра на штанге Девис, венге, 8 ламп
Люстра Элкхарт, 6 ламп, Белый хром
Люстра Гранда-2 хрустальная с пультом Хром
Люстра Компакто с поворотными плафонами, 8 ламп
Люстра Арго, прозрачный, 300 Вт
Подвесной светильник Bremen белый
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый