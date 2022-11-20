Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина150 мм
- Длина300 мм
- ЦокольE-14
- Цветчерный
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
Люстра Ontario 8
Люстра Alicante 6
Люстра Найроби, бронза венге, 3 лампы
Люстра потолочная Пауло, Венге Хром
Люстра каскадная Вегас, коричневая, 14 светильников
Люстра Дива 100 светодиодная с пультом
Люстра Дуглас с абажурами
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый
Подвесной светильник Atlanta