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Настенный светильник Колле - фото 1

Настенный светильник Колле

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Настенный светильник Stad

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота418 мм
  • Ширина165 мм
  • Длина100 мм
  • ЦокольE-14
  • Цветчерный

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