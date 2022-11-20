Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота418 мм
- Ширина165 мм
- Длина100 мм
- ЦокольE-14
- Цветчерный
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
Люстра Cecilia 8
Люстра подвесная V2652-5P Claim 5*E14*60W
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Люстра Данбери, никель
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Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый