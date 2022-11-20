Товар в корзине. Перейти
Настенный светильник Колон - фото 1

Настенный светильник Колон

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настенный светильник Оквилл
Настенный светильник Оквилл
Следующий Настенный светильник Калас
Настенный светильник Оквилл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота235 мм
  • Ширина265 мм
  • Длина195 мм
  • ЦокольE-14
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
12 99024
16 990 ₽Оптовая цена
9

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W

В наличии 22 шт.
Люстра Спрингс, черный Настоящее фото товара Люстра Спрингс, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Люстра Спрингс, черный

Настоящее фото товара Люстра подвесная Хром 360, произведённого компанией ChiedoCover
29 153
Оптовая цена
6

Люстра подвесная Хром 360

Настоящее фото товара Люстра Корона 82 светодиодная с пультом, произведённого компанией ChiedoCover
29 900
Оптовая цена
13

Люстра Корона 82 светодиодная с пультом

Люстра со светодиодами Элкхарт, 4 лампы Белый хромНастоящее фото товара Люстра со светодиодами Элкхарт, 4 лампы Белый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
7

Люстра со светодиодами Элкхарт, 4 лампы Белый хром

Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хромНастоящее фото товара Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
9

Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром

Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп 72ВтНастоящее фото товара Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп 72Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп 72Вт

Другие товары из разделауличное освещение
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
11

Светильник на штанге Atlanta нижний

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Наземный высокий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
10

Наземный высокий светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
14

Наземный низкий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Наземный низкий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen белый