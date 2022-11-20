Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Длина240 мм
- Глубина160 мм
- Вес1.8 кг
- Мощность9 Вт
Люстра Ideal Lux Up And Down
Светильник лофт Стрекоза 300
Стул Казбеги серый, белый
Стул Казбеги лаванда, черный
Стул Кайента черный, красный
Стул Кайента зеленый, бежевый
Стул Казбеги пыльно-розовый
Настенные перфорации Силуэт
Настенный профиль Диез
Настенный светильник Окул
Настенный светильник Ореол
Накладной светильник Lightstar Rullo Big
Торшер Lightstar Sesso
Встраиваемый светильник Lightstar White
Настольная лампа Lightstar Manti
Накладной светильник Lightstar Rullo White
Накладной светильник Lightstar Rullo Black