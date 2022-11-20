Настенный светильник Люмия

12 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота270 мм
  • Длина240 мм
  • Глубина160 мм
  • Вес1.8 кг
  • Мощность9 Вт

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