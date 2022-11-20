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Настенный светильник Мики - фото 1

Настенный светильник Мики

13 оценок
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Настенный светильник Кария

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина140 мм
  • Длина270 мм
  • Мощность9 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный

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