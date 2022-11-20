Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина140 мм
- Длина270 мм
- Мощность9 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
Люстра Grace 10
Люстра деревянная Орлеан, 2 лампы, Венге Хром
Люстра Толедо, никель
Люстра хрустальная с пультом Хром 140
Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 9 ламп
Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром
Люстра Фоджа с бежевыми абажурами
Подвесной светильник Bremen белый
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый