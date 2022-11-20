Настенный светильник Окул

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Характеристики товара

Описание

Источник света: LED
Степень защиты: IP40
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Патрон GU10
Материал: Металл

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Основные характеристики

  • Глубина120 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес5.2 кг
  • Мощность12 Вт

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