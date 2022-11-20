Характеристики товара
Описание
Источник света: LED
Степень защиты: IP40
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Патрон GU10
Материал: Металл
Основные характеристики
- Глубина120 мм
- Диаметр500 мм
- Вес5.2 кг
- Мощность12 Вт
Источник света: LED
Степень защиты: IP40
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Патрон GU10
Материал: Металл
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