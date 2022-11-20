Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина90 мм
- Длина320 мм
- ЦокольE-14
- Цветчерный
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
Люстра Intreccio 8
Люстра подвесная V2572-3P Chilly 3*E27*60W
Люстра подвесная V2681-3P Viola 3*E27*60W
Люстра хрустальная подвесная
Люстра потолочная Хром 320
Потолочный светильник Cigno Collo, хром, 12 светильников
Люстра Фоджа 375 с бежевыми абажурами
Подвесной светильник Bremen белый
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый