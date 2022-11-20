Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Орел
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Ширина240 мм
- Длина322 мм
- ЦокольE-14
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Настенный светильник Орел
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