Товар в корзине. Перейти

Настенный светильник Орел

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м
Следующий Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Орел

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина240 мм
  • Длина322 мм
  • ЦокольE-14

Похожие товары

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белоеНастоящее фото товара Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена
10

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черноеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
7

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белоеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
6

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое

Настоящее фото товара Торшер Такса, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена
8

Торшер Такса

Настольный торшер БульдогНастоящее фото товара Настольный торшер Бульдог, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена
8

Настольный торшер Бульдог

Настоящее фото товара Торшер Пудель, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена
13

Торшер Пудель

Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn белая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
6

Настольная лампа Nashorn белая

В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
8

Настольная лампа Nashorn черный

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bird, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bird

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Bouquet

В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Настольная лампа THE MONKEY SITTING золотая, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
13

Настольная лампа THE MONKEY SITTING золотая

Настольная лампа THE MONKEY SITTING белаяНастоящее фото товара Настольная лампа THE MONKEY SITTING белая, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
11

Настольная лампа THE MONKEY SITTING белая

Настольная лампа THE MONKEY SITTING чернаяНастоящее фото товара Настольная лампа THE MONKEY SITTING черная, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
5

Настольная лампа THE MONKEY SITTING черная

Настольная лампа CHAMELEON STILL белаяНастоящее фото товара Настольная лампа CHAMELEON STILL белая, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
13

Настольная лампа CHAMELEON STILL белая

С этим товаром покупают

Светильник лофт Зиг-ЗагНастоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
6

Светильник лофт Зиг-Заг

Светильник лофт Трапеция Квиндесим XНастоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
11

Светильник лофт Трапеция Квиндесим X

Настоящее фото товара Люстра Palace 10 table, произведённого компанией ChiedoCover
от64 900
Оптовая цена
7

Люстра Palace 10 table

В наличии 18 шт.