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Настенный светильник Рамон - фото 1

Настенный светильник Рамон

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина140 мм
  • ЦокольGX-53
  • Цветчерный

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