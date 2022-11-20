Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Ширина130 мм
- Длина140 мм
- ЦокольGX-53
- Цветчерный
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Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
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