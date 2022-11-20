Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина173 мм
- Длина300 мм
- Мощность9 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
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Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
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Наземный низкий светильник Bremen белый