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Настенный светильник Сагар - фото 1

Настенный светильник Сагар

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина173 мм
  • Длина300 мм
  • Мощность9 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный

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