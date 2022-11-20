Товар в корзине. Перейти
Настенный светильник Stad - фото 1

Настенный светильник Stad

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настенный светильник Almere
Настенный светильник Almere
Следующий Настенный светильник Колле
Настенный светильник Almere

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота615 мм
  • Ширина120 мм
  • Длина220 мм
  • ЦокольE-14
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Люстра Альтос, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
6

Люстра Альтос, золото

Настоящее фото товара Люстра Бейкер, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
9

Люстра Бейкер, золото

Люстра Аллен, 6 ламп, венге хромНастоящее фото товара Люстра Аллен, 6 ламп, венге хром, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
15

Люстра Аллен, 6 ламп, венге хром

Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильниковНастоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников

Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильниковНастоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от59 900
Оптовая цена
11

Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильников

Светильник в стиле лофт «Крафт»Настоящее фото товара Светильник в стиле лофт «Крафт», произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Светильник в стиле лофт «Крафт»

Настоящее фото товара Бра Эвита с белым абажуром и выключателем, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Бра Эвита с белым абажуром и выключателем

Другие товары из разделауличное освещение
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
11

Светильник на штанге Atlanta нижний

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Наземный высокий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
10

Наземный высокий светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
14

Наземный низкий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Наземный низкий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen белый