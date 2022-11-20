Настенный светильник Стэрия

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Настенный светильник Ореол

Характеристики товара

Описание

Материал: Металл
Источник света: Светодиоды
Степень защиты: IP40-IP54
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота 50 Гц

Диаметр 422 мм
Высота 65 мм
Длина 45 мм
Мощность 16 Вт
Вес 2,5 кг

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