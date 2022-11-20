Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота335 мм
- Ширина125 мм
- Длина90 мм
- ЦокольE-14
- Цветчерный
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
Люстра Chandler 6
Люстра подвесная V1175-5P Vesta 5*E27*60W
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120W
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2741-CL Cosa LED 144W
Люстра потолочная Томми, бронза, 7 светильников
Потолочный светильник Cigno Collo, хром, 18 светильников
Люстра Клер
Подвесной светильник Bremen белый
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый