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Настенный светильник Терме - фото 1

Настенный светильник Терме

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота335 мм
  • Ширина125 мм
  • Длина90 мм
  • ЦокольE-14
  • Цветчерный

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