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Настенный светильник V2700-WL Vivienne LED 13W

6 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современный настенный светодиодный светильник Vivienne. В белый металлический каркас ромбовидной формы встроена светодиодная лента общей мощностью 13 Вт. Светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки, которая надёжно фиксирует конструкцию на стене. Данная модель светильника в лаконичном дизайне в стиле хай-тек дополнит комфортным освещением интерьер спальни, гостиной или коридора.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP IP20
  • Электрика
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 13 Вт.
  • Общая мощность светильника 13 Вт.
  • Напряжение 220V V
  • Световой поток 780 Lm
  • Цветовая температура 4000K K

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*24*10

Вес брутто:

Объем: 0,060

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Длина224 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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