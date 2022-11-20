Характеристики товара
Описание
Современный настенный светодиодный светильник Vivienne. В белый металлический каркас ромбовидной формы встроена светодиодная лента общей мощностью 13 Вт. Светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки, которая надёжно фиксирует конструкцию на стене. Данная модель светильника в лаконичном дизайне в стиле хай-тек дополнит комфортным освещением интерьер спальни, гостиной или коридора.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP IP20
- Электрика
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 13 Вт.
- Общая мощность светильника 13 Вт.
- Напряжение 220V V
- Световой поток 780 Lm
- Цветовая температура 4000K K
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25*24*10
Вес брутто:
Объем: 0,060
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Длина224 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый