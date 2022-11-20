Характеристики товара
Описание
Карта мира
Длина 2500 мм
Ширина 40 мм
Высота 1500 мм
Мощность 110 Вт
Вес 24 кг
Кошка 1 шт
Длина 350 мм
Ширина 40 мм
Высота 350 мм
Мощность 9 Вт
Вес 1,7 кг
Карта мира
Длина 2500 мм
Ширина 40 мм
Высота 1500 мм
Мощность 110 Вт
Вес 24 кг
Кошка 1 шт
Длина 350 мм
Ширина 40 мм
Высота 350 мм
Мощность 9 Вт
Вес 1,7 кг
Люстра Broche 4
Светильник лофт Стрекоза
Светильник лофт Трапеция Квиндесим
Стул Кайзука оранжевый
Стул Калгари мятный
Стул Калгари белый
Стул Калгари бежевый
Стул Кайзука лаванда
Настенный светильник Окул
Настенный светильник Ореол
Накладной светильник Lightstar Rullo Big
Торшер Lightstar Sesso
Встраиваемый светильник Lightstar White
Настольная лампа Lightstar Manti
Накладной светильник Lightstar Rullo White
Накладной светильник Lightstar Rullo Black
Однофазная шина Imex White
Люстра Ideal Lux Cocktail