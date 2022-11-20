Настенные перфорации Силуэт

7 оценок

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Настенный светильник Люче

Характеристики товара

Описание

Карта мира
Длина 2500 мм
Ширина 40 мм
Высота 1500 мм
Мощность 110 Вт
Вес 24 кг

Кошка 1 шт
Длина 350 мм
Ширина 40 мм
Высота 350 мм
Мощность 9 Вт
Вес 1,7 кг








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