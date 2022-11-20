Фотография Настольная лампа American от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа American

4.1
Оптовая цена
от 11 990 ₽
При покупке от 1 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Настольная лампа American
Настольная лампа American
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Настольная лампа American

4.1
11990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Time
Настольная лампа Time
Следующий Настольная лампа Perfection
Настольная лампа Perfection

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина310 мм
  • Высота500 мм
  • Глубина310 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 8W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
165 ₽
Оптовая цена
4.7
Встраиваемый светильник Imex 8W Circle
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Трековый светильник Citilux Ринг
Настоящее фото товара Люстра Freya Bice, произведённого компанией ChiedoCover
5 920 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Freya Bice
Настоящее фото товара Стул Кеми антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кеми антрацит
Настоящее фото товара Трибуна для выступлений - 12, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Трибуна для выступлений - 12
Настоящее фото товара Трибуна для конференций - 1, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
5
Трибуна для конференций - 1
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-1, произведённого компанией ChiedoCover
10 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для уборки, ТУ-1
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-4.2, произведённого компанией ChiedoCover
17 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для уборки, ТУ-4.2
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-5.1, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Тележка для уборки, ТУ-5.1
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Роза, велюр черный, гобелен

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Настольная лампа Xucheng, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольная лампа Xucheng
Настоящее фото товара Настольная лампа Peace, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Peace
Настоящее фото товара Настольная лампа Hilt, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
34 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Hilt
Настоящее фото товара Настольная лампа Trible Eichholtz Style, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Trible Eichholtz Style
Настоящее фото товара Настольная лампа Faith, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 790 ₽
Оптовая цена
5
Настольная лампа Faith
Настоящее фото товара Настольная лампа Copper, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
30 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольная лампа Copper
Настоящее фото товара Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab
Настоящее фото товара Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 690 ₽
Оптовая цена
5
Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall
Настоящее фото товара Настольная лампа Pietro Eichholtz Style, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Pietro Eichholtz Style
Настоящее фото товара Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade