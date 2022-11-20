Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа Амьен голубая - фото 1Настольная лампа Амьен голубая - фото 2

Настольная лампа Амьен голубая

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Амьен бордовая
Настольная лампа Амьен бордовая
Следующий Настольная лампа Амьен желтая
Настольная лампа Амьен бордовая

Характеристики товара

Описание

Изготовленная из поликарбоната, Амьен начинается с наложения основных геометрических фигур с регулируемой шторкой для направления света. Три отдельных аксессуара увеличивают применимость и универсальность лампы. К нижней части приспособления можно прикрепить мощный магнит, позволяющий размещать его на металлических поверхностях, даже на вертикальных стенах, невзирая на силу тяжести.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Длина140 мм
  • Материалсталь, поликарбонат
  • Цветголубой

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 100 шт.
Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

Стол Oslo, квадратныйНастоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Oslo, квадратный

Стол Oslo, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Oslo, круглый

В наличии 52 шт.
С этим товаром покупают
Подвесной светильник НьюлайнНастоящее фото товара Подвесной светильник Ньюлайн, произведённого компанией ChiedoCover
от58 690
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Ньюлайн

Подвесной светильник Стэрия моссНастоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия мосс, произведённого компанией ChiedoCover
от64 490
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Стэрия мосс

Люстра потолочная светодиодная V1041-CL Velutte LED*56WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1041-CL Velutte LED*56W, произведённого компанией ChiedoCover
6 59046
11 990 ₽Оптовая цена
12

Люстра потолочная светодиодная V1041-CL Velutte LED*56W

В наличии 34 шт.
Люстра Эсенлер, хром венге, 4 лампыНастоящее фото товара Люстра Эсенлер, хром венге, 4 лампы, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Люстра Эсенлер, хром венге, 4 лампы

Торшер Джек, хромНастоящее фото товара Торшер Джек, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
6

Торшер Джек, хром

Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильникаНастоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника

Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильниковНастоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от69 900
Оптовая цена
9

Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников

Другие товары из разделавнутреннее освещение
Люстра подвесная V2563-5P Mae 5*E27*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2563-5P Mae 5*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
14 19050
27 990 ₽Оптовая цена
6

Люстра подвесная V2563-5P Mae 5*E27*60W

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Люстра подвесная V2572-3P Chilly 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
10 19041
16 990 ₽Оптовая цена
6

Люстра подвесная V2572-3P Chilly 3*E27*60W

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Люстра подвесная V2573-5P Chilly 5*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99036
27 990 ₽Оптовая цена
9

Люстра подвесная V2573-5P Chilly 5*E27*60W

В наличии 2 шт.
Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
21 99046
39 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W

В наличии 9 шт.
Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
10 59050
20 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W

В наличии 18 шт.
Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99036
27 990 ₽Оптовая цена
7

Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
от8 710
Оптовая цена
11

Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
14

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle