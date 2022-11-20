Характеристики товара
Описание
Изготовленная из поликарбоната, Амьен начинается с наложения основных геометрических фигур с регулируемой шторкой для направления света. Три отдельных аксессуара увеличивают применимость и универсальность лампы. К нижней части приспособления можно прикрепить мощный магнит, позволяющий размещать его на металлических поверхностях, даже на вертикальных стенах, невзирая на силу тяжести.
Основные характеристики
- Высота225 мм
- Длина140 мм
- Материалсталь, поликарбонат
- Цветжелтый