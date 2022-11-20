Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Диаметр150 мм
- Материалполимеры
- Цветжелтый
Торшер Пальмери
Торшер Пальмери, серебряный
Торшер Ананас, черный
Торшер Ананас, белый
Торшер Кензия
Настольная лампа Кролик
Настольная лампа Фламинго
Настольная лампа Цапля
Настольная лампа Слоны
Настольная лампа Оса
Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см
Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см
Настольная лампа Лестница Доба
Настольная лампа Доб Глэм
Подвесной светильник Bremen белый
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Кашпо Bloom 30, снежно-белый
Кашпо Tenero 40, снежно-белый
Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый
Стойка фитония Уилт
Композиция розмарин Берг
Стойка кизил Бота
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см