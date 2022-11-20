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Настольная лампа Ананас, желтая - фото 1Настольная лампа Ананас, желтая - фото 2Настольная лампа Ананас, желтая - фото 3

Настольная лампа Ананас, желтая

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалполимеры
  • Цветжелтый

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