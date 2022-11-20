Уличный газовый обогреватель Aestro А-01

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Площадь обогреваемой территории: диаметр 5 м

Тип розжига: пьезорозжиг

Мощность (регулируемая): от 5 до 13 кВт

Топливо: сжиженный пропан-бутан

Расход газа: 0,45 - 0,87 кг/ч

Высота обогревателя: 2,2 м

Диаметр отражателя: 81,3 см (алюминий)

Подходит под газовый баллон 27 литров (высота 59 см, диаметр 30 см)

Уличный газовый обогреватель Aesto A-01(silver) – наиболее популярная модель среди инфракрасных излучателей. Устройство по достоинству оценили владельцы кофеен, баров, лаунж-зон. Вполне разумные финансовые вложения очень быстро окупаются, а комфортные условия и уютная обстановка привлекают значительное число посетителей. Когда на улице всего два-три градуса тепла уличные кафе и открытые террасы уже сворачивают свою деятельность, а при использовании газового обогревателя для кафе и ресторанов температура в радиусе 3-х метров будет вполне комфортной, +10–15. Можно наслаждаться общением с близкими под шорох опадающих листьев.

Обогреватель прост в установке, удобен в применении, эффективен, экономичен и безопасен. Конструкция разработана под стандартный газовый баллон объемом 27 л, его хватает на 15–31 час непрерывной работы в зависимости от режима мощности. Плавный регулятор позволяет устанавливать показатель на уровне 5-13 кВт. Расход топлива на максимальном режиме составит всего 0,87 кг/час.
Для запуска обогревателя достаточно лишь нажать кнопку пьезорозжига. В горелке расположенной под отражателем, воспламеняется газ. Рефлектор диаметром 82 см направляет тепло вниз, создавая тепловой конус площадью около 28 кв. метров. Конструкция горелки обеспечивает полное сгорание топлива без запахов и копоти, предотвращая загрязнение воздуха.
Уличный ИК обогреватель Aesto A-01(silver) с удовольствием покупают любители пикников и владельцы частных домов и дачных участков. Конструкция довольно просто разбирается и не занимает много места в багажнике легкового автомобиля. Вес обогревателя 17 кг, при необходимости его несложно переместить с места на место не разбирая.
Дизайн устройства универсален и вполне логично будет смотреться в любом стиле интерьера от классики и минимализма до high-tech. Стильный корпус из нержавеющей стали цвета Antique Silver (состаренное серебро) подчеркнет тонкий вкус владельца и надежно защитит конструктивные элементы от негативного влияния атмосферных факторов. Порошковое покрытие – эффективная защита от коррозии и механических повреждений. При должном уходе обогреватель будет выглядеть как новенький на протяжении долгих лет.
Датчики перегрева и утечки газа обеспечивают безопасность работы устройства, а устойчивость конструкции и датчик угла наклона предотвращают возникновение критических ситуаций.

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