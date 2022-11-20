Настольная лампа Bergamo

15 оценок

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Настольная лампа Bergamo

4.7
11 390 ₽
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Настольная лампа Erich бронза
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Настольная лампа Erich бронза

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 500 мм

Ширина: 330 мм

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