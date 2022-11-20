Материал: металл, текстиль
Высота: 500 мм
Ширина: 330 мм
Стул Eames DAW белый
Фонарный столб Bremen тройной белый
Светильник на штанге Atlanta верхний
Светильник на штанге Berlin верхний
Светильник на штанге Berlin нижний
Светильник на штанге Bremen черный нижний
Светильник на штанге Bremen черный верхний
Светильник на штанге Bremen белый нижний
Настольная лампа Estudo белый
Настольная лампа Estudo черный
Настольная лампа Calvin Table
Настольная лампа Calvin Table белая
Настольная лампа Nashorn белая
Настольная лампа Nashorn черный
Настольная лампа Beira
Настольная лампа Grace
Настольная лампа Murano
Настольная лампа Demitas