Настольная лампа Bouquet

11 оценок

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Настольная лампа Bouquet

4.8
10 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Olivia №3
Подвесной светильник Olivia №3
Следующий Торшер Bouquet
Подвесной светильник Olivia №3

Характеристики товара

Описание

Материал: хлопок, металл

Высота: 420 мм

Ширина: 250 мм

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