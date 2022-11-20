Настольная лампа Bubble Dreams

15 оценок

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Настольная лампа Bubble Dreams

4.1
13 190 ₽
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Настольная лампа Beira
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Настольная лампа Beira

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло, органза

Высота: 500 мм

Ширина: 270 мм

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