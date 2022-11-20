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Настольная лампа CHAMELEON STILL белая - фото 1Настольная лампа CHAMELEON STILL белая - фото 2Настольная лампа CHAMELEON STILL белая - фото 3

Настольная лампа CHAMELEON STILL белая

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерская настольная лампа Chameleon Still в виде игуаны.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина170 мм
  • Глубина90 мм
  • Цветбелый
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