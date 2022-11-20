Характеристики товара
Описание
Дизайнерская настольная лампа Chameleon Still в виде игуаны.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Ширина170 мм
- Глубина90 мм
- Цветбелый
Дизайнерская настольная лампа Chameleon Still в виде игуаны.
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая
Стул Лофт-12 М
Настольный светильник Виленген
Светильник лофт Стрекоза
Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas
Ель дизайнерская украшенная White and Red
Ель дизайнерская украшенная Gold and Red
Ель дизайнерская украшенная Carnavale
Ель дизайнерская украшенная Premium Pink Gold