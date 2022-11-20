Настольная лампа Chester

8 оценок

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Настольная лампа Chester

4.3
11 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Настольная лампа Demitas
Настольная лампа Demitas
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Настольная лампа Demitas

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок

Высота: 500 мм

Ширина: 310 мм

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