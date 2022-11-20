Фотография Настольная лампа Chine от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Chine

4.7
Оптовая цена
от 21 190 ₽
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Настольная лампа Chine
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Настольная лампа Chine

4.7
21190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Высота540 мм
  • Глубина360 мм

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