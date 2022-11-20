Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр250 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп2
- Мощность40 Вт
- ЦокольG4
- Цветбелый
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Спот (поворотный) Реймс
Трековый светильник Ринг
Спот Декарт
Спот V2704-4C Source 4*GU10*50W
Спот V3032-3C Katrin 3*E14*40W
Спот V3040-1W Origami 1*E14*40W
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая