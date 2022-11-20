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Настольная лампа Cigno Collo, черный - фото 1

Настольная лампа Cigno Collo, черный

14 оценок
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Настольная лампа Cigno Collo, белый
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Настольная лампа Cigno Collo, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп2
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветчерный

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