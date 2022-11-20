Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр250 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп2
- Мощность40 Вт
- ЦокольG4
- Цветчерный
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Фонарный столб Atlanta
Фонарный столб Berlin
Спот (поворотный) Прованс
Настольная лампа Alicante
Настольная лампа Monile
Люстра Cecilia 10
Люстра Karina 6
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая