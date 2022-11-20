Фотография Настольная лампа Copper от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Copper

4.4
Оптовая цена
от 30 490 ₽
При покупке от 1 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Настольная лампа Copper
Настольная лампа Copper
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Настольная лампа Copper

4.4
30490 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Faith
Настольная лампа Faith
Следующий Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab
Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота640 мм
  • Глубина560 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Золото, деревянный
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W , произведённого компанией ChiedoCover
300 ₽
Оптовая цена
4.3
Встраиваемый светильник Imex 15W
Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
10 060 ₽
Оптовая цена
4.5
Трековый светильник Citilux Антиб
Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольный светильник Виленген
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31, произведённого компанией ChiedoCover
14 310 ₽
Оптовая цена
4.2
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.51, произведённого компанией ChiedoCover
13 230 ₽
Оптовая цена
4.1
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.51
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 24.2, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 24.2
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 32, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 32
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 34, произведённого компанией ChiedoCover
16 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 34

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 690 ₽
Оптовая цена
5
Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall
Настоящее фото товара Настольная лампа Pietro Eichholtz Style, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Pietro Eichholtz Style
Настоящее фото товара Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade
Настоящее фото товара Настольная лампа Dong, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Настольная лампа Dong
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
8 710 ₽
Оптовая цена
4.8
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
10 080 ₽
Оптовая цена
4.1
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Трековый светильник Imex Led Black
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led White, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Imex Led White
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
2 129 ₽
Оптовая цена
4.2
Трековый светильник Imex
Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small