Материал: хлопок, металл
Высота: 470 мм
Ширина: 230 мм
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Столешница слэб Мантеко
Столешница слэб Манхалл
Композиция на стол Purple
Торшер Monile
Торшер Bird
Настольная лампа Bird
Подвесной светильник Bird
Настольная лампа Olivia кремовая
Подвесной светильник Olivia №2
Подвесной светильник Olivia №3
Настольная лампа Bouquet
Торшер Bouquet
Настольная лампа Passarinho