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Настольная лампа Доб Глэм

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота590 мм
  • Длина330 мм
  • Вес7 кг
  • Материалметалл, хлопок
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