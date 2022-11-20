Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота590 мм
- Длина330 мм
- Вес7 кг
- Материалметалл, хлопок
Спот Citilux Декарт
Люстра Глоу композиция
Светящийся куб Piazza 300 мм
Люстра подвесная V1132-6P Violetta 6*E27*60W
Люстра потолочная светодиодная V1112-CL Biene LED*40W
Умная люстра Паркер Смарт RGB, белый, 9 светильников
Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников
Настольная лампа Керамический Фламинго
Настольная лампа прямоугольная Ананас, серая
Настольная лампа Пальмери, серебряная, 72 см
Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне